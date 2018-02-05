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Авторынок Санкт-Петербурга впервые за пять лет показал рост

Сегодня, 15:29

5 февраля агентство «Auto-Dealer-СПб» опубликовало исследование авторынка Санкт-Петербурга по итогам 2017 года. В результате местный рынок впервые показал рост - продажи увеличились на 16%, до 138 318 авто.

Самым популярным на авторынке Петербурга снова оказался бренд Hyundai. При этом в декабре 2017 года южнокорейский автопроизводитель установил новый рекорд за последние девять лет - продажи составили 2 052 автомобиля. Всего за год в городе было приобретено 14 784 машины марки.

Вторым по популярности на местном рынке оказался бренд Renault, который в декабре продал 13 629 новых машин. Тройку лидеров в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года замыкает LADA с продажами 13 573 новых авто.

Михаил Чаплыгин, гендиректор «Auto-Dealer-СПб», сообщил, что рост рынка Санкт-Петербурга обусловлен низкими показателями 2016 года. При этом глава отметил, что несмотря на прирост в 16%, авторынку далеко до показателей 2012 года. Стоит отметить, что благодаря увеличению продаж Санкт-Петербург занял 8,7% общего авторынка России.


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