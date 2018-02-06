Представлен хэтчбек LADA XRay 2018 модельного года

Сегодня, 04:00

Российская компания «АвтоВАЗ» расширяет перечень оснащения LADA XRay 2018 модельного года. Теперь хэтчбек в комплектации Luxe с пакетом Prestige и особое исполнение Exclusive смогут похвастаться опцией ограничения скорости и круиз-контролем.

Управление новыми функциями будет осуществляться с помощью кнопок на рулевом колесе. Новыми опциями обзаведутся автомобили LADA XRay, которые приводятся в движение 122-сильным бензиновым агрегатом объёмом 1,8 литра. Модификация Luxe также получила плафон для освещения сидений второго ряда и подсветку порогов передних дверей.

Кроме того, вне зависимости от комплектации у хэтчбека 2018 года появится пластиковая отделка порога багажника. Стоит напомнить, что россияне могут приобрести LADA XRay в 11 вариантах исполнения стоимостью от 614 900 до 845 900 рублей.

Автомобиль, построенный на базе модели Renault Sandero, появился в дилерских центрах два года назад. Изначально для покупки были доступны только модификации с 1,6-литровым 110-сильным мотором от Nissan и МКПП. Позднее стали предлагаться версии с 1,6-литровым «вазовским» двигателем с отдачей в 106 лошадиных сил. Весной 2016 года на рынок вышел LADA XRay с 1,8-литровым агрегатом и роботизированной трансмиссией.