На российский рынок выходит "городской" кроссовер Volkswagen Tiguan City

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В российских дилерских центрах немецкого бренда Volkswagen стартовал приём предварительных заказов на кроссовер Volkswagen Tiguan в новой версии City. Новинка пополнила палитру новым цветом кузова, а также расширила список электронных ассистентов и систем безопасности.

Сегодня, 5 января 2018 года, на автомобильном рынке России стартовал приём заказов на новый кроссовер Volkswagen Tiguan City. Разработчики отметили, что новая версия популярного SUV обойдётся российским клиентам как минимум в 1 629 000 рублей. Специальная версия доступна для заказчиков бензиновых версий со 125- и 150-сильными моторами, а также для моделей с «дизелем» мощностью в 150 лошадиных сил. Исполнение City предусмотрено только для кроссоверов с «автоматом».

В список оснащения нового Volkswagen Tiguan City входит система адаптивного круиз-контроля, а также мониторинг слепых зон и ассистент парковки. Разработчики отметили, что новинка является самым доступным в России автомобилем с круиз-контролем.

Что касается внешности, то для Volkswagen Tiguan City доступен новый белый цвет кузова White Silver, а также уникальные колёсные диски от Woodstock. Помимо этого, кроссовер оснащается полностью светодиодными осветителями и 8,0-дюймовым мультимедийным центром.