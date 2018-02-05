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Ростовский водитель обустроил свой автомобиль вантузом и сапогами

Сегодня, 13:41

Один из жителей Ростова-на-Дону решил усовершенствовать свой автомобиль «ВАЗ». Мужчина «тюнинговал» авто вантузом и резиновыми сапогами, фото опубликовали в городском сообществе в соцсети.

Сзади «ВАЗ» мужчина установил два резиновых сапога, а на крыше приклеил вантуз. Пользователи соцсетей сфотографировали необычный автомобиль, который перемещается по Ростову-на-Дону. Жители города активно обсуждают необычный «тюнинг» отечественного автомобиля.

Два сапога, прикрепленные к багажнику, вначале кажутся чьими-то ногами, которые торчат из машины. Не сразу удается понять, что это просто сапоги. Владелец «тюнингованного» автомобиля «ВАЗ» не просто установил вантуз на крышу, а обмотал его разноцветными лентами и флагом РФ.

На этом модификация автомобиля не закончилась: на переднем стекле находится новогодняя гирлянда, которая не совсем уместна для февраля. Пользователи интернета пытаются понять, с какой целью «ВАЗ» был так необычно «украшен».


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