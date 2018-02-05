«АвтоВАЗ» получил патент на спортивный хэтчбек LADA Xray Sport

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На страницах Федерального агентства по интеллектуальной собственности появились патентные изображения нового кроссовера LADA XRay в спортивном варианте исполнения Sport. Ожидается, что такая модель будет разрабатываться с учётом опыта, который бренд LADA получил на различных мировых гоночных первенствах.

Судя по свежим патентным изображениям, высокий хэтчбек LADA XRay в спортивной версии получил иную решетку радиатора, которая оснащается несколькими дополнительными воздуховодами, необходимыми для охлаждения мотора. Задняя часть кузова примечательна новыми патрубками выхлопной системы, вмонтированными в бампер.

Помимо этого, новый LADA XRay Sport будет поставлен на 18-дюймовые алюминиевые диски, а также получит более эффективный пакет аэродинамических накладок, среди которых прежде всего стоит выделить большой спойлер на крышке багажника.

Стоит отметить, что пока компания «АвтоВАЗ» официально не сообщала о серийном производстве внедорожной версии LADA XRay Sport, но в 2016 году на Московском автосалоне был представлен концепт модели. Ожидается, что товарный вариант будет приводиться в движение 1,8-литровым мотором мощностью в 149 «лошадок». Другие источники уверяют, что двигатель будет форсирован до 180 лошадиных сил.