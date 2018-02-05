Компания FAW в 2017 году выпустила 3,4 млн автомобилей

Вчера, 23:00

Китайская компания FAW, которая является старейшим автопроизводителем Поднебесной, в 2017 году выпустила на рынок порядка 3 408 000 автомобилей. Отмечается, что пока на экспорт были отправлены всего 40 000 моделей, но в будущем китайский бренд планирует активнее осваивать зарубежные рынки.

Согласно данным китайского информационного агентства «Синьхуа», в 2017 году компания FAW смогла выпустить 3 408 000 новых автомобилей, что превышает результаты годичной давности сразу на 7,2%. Из указанного объёма на экспорт было отправлено 40 000 автомобилей, что разработчики называют удачным началом – показатель увеличился на 92,7% в сравнении с результатами 2016 года.

Отмечается, что в рамках стратегии «Один пояс, один путь» компания FAW смогла расширить своё присутствие на мировом рынке, открыв официальные представительства в 48 странах. Таким образом годовой оборот автопроизводителя от реализации запчастей и автомобилей составил более 790 000 000 долларов.

Стоит отметить, что компания FAW была создана в 1953 году в городе Чанчунь при содействии властей СССР. В настоящее время старейший в КНР автопроизводитель сотрудничает с Volkswagen, Mazda, Toyota и General Motors.