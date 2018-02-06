Спрос на электрокары Tesla в России в 2017 году вырос на 59%

Сегодня, 03:00

Агентство «АВТОСТАТ» предоставило сведения о продажах американского производителя электрических авто Tesla в России за 2017 год. В прошлом году в стране приобрели 62 новых электромобиля, в результате спрос на продукцию компании вырос на 59%.

В России было куплено 14 Model S в кузове седан, а также 48 кроссоверов Model Х. В 2016 году россияне купили 39 электромобилей Tesla, тогда компании удалось реализовать только 19 кроссоверов. Однако в прошлом году спрос на Tesla в стране вырос на 59% в основном из-за кроссоверов. Данный сегмент в принципе достаточно популярен у россиян.

Стоит отметить, что больше половины электромобилей купили в Москве. Автопарк столицы в прошлом году пополнился 36 электрокарами Tesla. 11 авто на электрической тяге купили жители Подмосковья, в то время как в Санкт-Петербурге нашлось только 6 клиентов компании. В Татарстане приобрели 3 Tesla, а Ростовской области - всего 2. Еще четыре авто было продано в других районах России.