Zotye назвала цены на внедорожник T500‍ нового поколения

Сегодня, 12:16

Китайская компания Zotye раскрыла цены на новый кроссовер T500. Автомобиль должен появиться в дилерских центрах марки в Поднебесной уже в марте нынешнего года.

Новый Zotye T500 будет доступен в шести комплектациях, стоимость которых будет варьироваться от 78 800 до 123 800 юаней, что эквивалентно 703 000-1 104 000 рублей. По габаритам новинку можно соотнести с Mitsubishi Outlander: 4632х1850х1695 мм при размере колёсной базы в 2 700 мм. В модельной линейке марки новый кроссовер разместится на ступень ниже T600.

В моторном отсеке Zotye T500 находится 1,5-литровый 156-сильный двигатель с турбонаддувом, пару которому могут составлять 5-скоростная «механика» или 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Автомобиль будет предлагаться только с передним приводом.

В начальной комплектации кроссовер оснастят системой стабилизации, функцией мониторинга давления в шинах, электронным ручным тормозом, четырьмя подушками безопасности, бесключевым доступом в салон, кнопкой запуска мотора, 17-дюймовыми легкосплавными дисками колёс, кожаным салоном и мультимедийной системой с «парящим» сенсорным экраном. В самой дорогой версии Zotye T500 этот перечень расширился за счёт круиз-контроля, кругового видеообзора, парктроника, панорамной крыши и других опций.