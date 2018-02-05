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Житель Сызрани выставил на продажу самодельный гусеничный вездеход

Вчера, 22:00

Умелец из Сызрани самостоятельно собрал уникальный вездеход, который поставил на гусеницы. Теперь автомеханик решил продать этот автомобиль из старых деталей.

Автомеханик из Сызрани сообщил, что планировал собрать вездеход специально для экскурсий по лесу для детей или обычных поездок в лес за дровами. Поэтому вездеход должен был иметь прочную конструкцию и достаточно большую грузоподъемность.

Соседи утверждают, что умелец собирал гусеничный вездеход буквально из того, что было. В результате мужчина создал гусеницы из транспортной ленты, в качестве силовой установки взял двигатель от «Газели», а задний мост - от старого УАЗ.

При этом автомеханику удалось установить уникальные панорамные стекла со всех сторон вездехода, а вес автомобиля не превышает и 800 кг. Мужчина разместил объявление на сайте по продаже автомобилей. В результате уникальный вездеход можно приобрести за 170 000 рублей.


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