"АвтоВАЗ" обустроит LADA Vesta вариатором Jatco вместо АКПП

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Российские автомобильные издания сообщают, что отечественный седан LADA Vesta в скором времени будет предложен клиентам с роботизированной японской трансмиссией Jatco. Кроме того, российский седан может получит 1,6-литровый двигатель компании Nissan.

На страницах российских автомобильных порталов появилась информация о том, что компания «АвтоВАЗ» планирует оснастить популярный седан LADA Vesta японским роботизированным вариатором Jatco. Отмечается, что на данный момент инженеры компании вплотную занимаются проектом внедрения новой трансмиссии в автомобиль. Ранее в «АвтоВАЗ» рассматривали возможность оснастить модель классической АКПП.

Также инсайдеры сообщили, что LADA Vesta в скором времени может получить новый 1,6-литровый двигатель Nissan H4, производство которого налажено на мощностях компании «АвтоВАЗ» в России. Не исключено, что японский мотор придёт на смену 1,8-литровой российской установке.

На данный момент серийное производство трансмиссий Jatco не налажено в России, но разработчики не исключают скорой локализации сборки на конвейере Волжского автомобильного завода. Ожидается, что первые LADA Vesta с вариаторами могут дебютировать на рынке уже в начале 2019 года.