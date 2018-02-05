Определены самые красивые автомобили 2017 года

Сегодня, 15:04

На 33-м Международном автомобильном фестивале в Париже эксперты выбрали самые красивые автомобили 2017 года. Отмечается, что компетентное жюри отбирало победителей как среди серийных автомобилей, так и среди концептов.

Согласно данным европейских изданий, самым красивым и стильным автомобилем был признан французский Alpine A110, который также является первой моделью возрожденного бренда Alpine, принадлежащего Renault. Эксперты отметили черты кузова новинки, а также переднюю оптику, выполненную в ретро-стилистике.

На втором месте в рейтинге самых красивых автомобилей расположился баварский кроссовер BMW X2, а «тройку» лидеров замкнул роскошный DS7 Crossback французского альянса Peugeot-Citroen. Кроме того, французский SUV отметили за лучший дизайн интерьера.

Лучшим суперкаром прошедшего года был назван британский McLaren 720S, который оснащается 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью в 720 лошадиных сил. Новинка способна набрать первую «сотню» всего за 2,9 секунды.

Лучшим концептуальным автомобилем специалисты назвали Mazda Concept Vision Coupe, который смог обойти конкурентов в лице Audi Aicon и Peugeot Instinct. Звание лучшего дизайнера завоевал Джерри Макговерн из компании Land Rover.