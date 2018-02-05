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Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 самых дорогих автомобилей в России

Сегодня, 14:29

Эксперты решили узнать, какие из автомобилей, проданных в РФ за последний месяц 2017 года, имели самую высокую стоимость. Первую позицию занял лимузин Rolls-Royce Phantom, так как двум нашедшимся покупателям пришлось заплатить по 35 865 000 рублей.

Автомобили британского бренда Rolls-Royce оказались на втором и третьем местах рейтинга. В декабре прошлого года россиянин приобрёл один Rolls-Royce Dawn, цена которого достигает 28 168 000 рублей. При этом Rolls-Royce Ghost с ценником в 24 700 000 рублей российским дилерам марки удалось реализовать в количестве четырёх единиц за отчётный месяц.

На четвёртом месте расположился британский Bentley Mulsanne, за который одному новому владельцу пришлось заплатить 23 534 000 рублей. Помимо этого, в России был продан один экземпляр спорткара Ferrari 812 стоимостью 22 400 000 рублей.

Среди других дорогостоящих моделей россияне также приобрели четыре электрокроссовера Tesla Model X по цене 22 326 000 и один Ferrari GTC4 Lusso за 19 650 000 рублей. Высоким спросом в декабре пользовался Bentley Bentayga (14 000 000 р.): такая модель разошлась тиражом в 30 единиц. Кроме того, одного владельца в РФ нашёл Ferrari F12 (13 400 000 р.).


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