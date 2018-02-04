Гиперкар Bugatti Veyron получит 15 лет заводской гарантии

Вчера, 19:00

Премиальная марка Bugatti, принадлежащая Volkswagen AG, сообщила о запуске особой программы лояльности, которая будет распространяться на гиперкары Bugatti Veyron. Так, заводская гарантия на такую модель будет продлена до 15 лет, пишет «ВладТайм».

По словам разработчиков компании, сохранение гиперкара Bugatti Veyron в надлежащем состоянии является очень дорогостоящим удовольствием, поэтому бренд позаботился о расширении программы Bugatti Extended Warranty Plus.

Теперь заводские специалисты будут проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля в течение 15 лет с момента покупки. Приобрести подобный пакет услуг окажется дешевле, чем обслуживать гиперкар самостоятельно.

Уточняется, что по гарантии будет обслуживаться не только двигатель, но и детали экстерьера и интерьера Bugatti Veyron. При необходимости специалисты восстановят или заменят кузовные панели и элементы отделки салона.

Как отметил руководитель службы поддержки клиентов Bugatti Крис Келли, для гиперкара будет доступно несколько гарантийных пакетов, чтобы каждый из автовладельцев мог подобрать его, исходя из собственных нужд. Не секрет, что некоторые автолюбители ежедневно пользуются своей машиной, тогда как другие практически не ездят на Bugatti Veyron, считая его ценным экземпляром в коллекции.