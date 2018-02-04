Модели Hyundai получают специальные «футбольные» версии Go! SE

Сегодня, 16:40

Южнокорейская компания Hyundai сообщает о том, что на автомобильном рынке Великобритании для заказа доступны лимитированные модели линейки Go! SE. Отмечается, что особая версия приурочена к скорому Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

Согласно данным американского портала Carscoops, лимитированные модели линейки Hyundai Go! SE получают довольно широкий набор базового оснащения, а также некоторые дизайнерские новшества, недоступные для стандартных автомобилей. В частности, разработчики отметили эксклюзивный дизайн салона и новый колер кузова Champion Blue Metallic.

Самой доступной моделью линейки станет Hyundai i10 Go! SE, стоимость которого составляет 11 285 фунтов стерлингов (примерно 900 500 рублей). Новинка оснащается особой отделки интерьера, а также современной мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Новинка поставлена на эксклюзивные 14-дюймовые колёсные диски и оснащается 1,0-литровым 66-сильным двигателем.

«Топовым» автомобилем в лимитированной серии станет популярный кроссовер Hyundai Tucson Go! SE, который обойдётся как минимум в 24 300 фунтов стерлингов (1 940 000 рублей). Новинка получает чёрные глянцевые корпуса боковых зеркал, 19-дюймовые алюминиевые диски, а также тонированное зеркало заднего вида. Также линейка Go! SE включает в себя модели Hyundai i30 и Hyundai i20.