Skoda объявила выгодные условия на покупку авто в России в феврале

Сегодня, 18:00

Чешская марка Skoda предлагает на российском авторынке выгодные условия на приобретение автомобилей в феврале. Клиенты могут воспользоваться как кредитными программами, так и Trade-in/Утилизация, DasWeltAutо.

Модели Skoda Rapid, Octavia и Yeti доступны в кредит с 15-процентным первоначальным взносом и ставкой от 8,9%. Что касается программы Simply Clever, предусматривающей гарантированный обратный выкуп и остаточный платёж, она распространяется на всю модельную линейку. При процентной ставке от 8,9% первоначальный взнос на лифтбеки Rapid и Octavia, кроссовер Yeti будет равен от 15%, а на внедорожник Kodiaq и лифтбек или универсал Superb – от 30%.

В зависимости от сдаваемой машины по программам Утилизация/ Trade-in и DasWeltAutо можно сэкономить от 50 000 или 60 000 рублей на покупке Rapid, Octavia, Yeti и Superb. Однако на Yeti с полным приводом и Kodiaq выгода составит уже 85 000 и 100 000 рублей соответственно.

С 1 февраля начал действовать кредит, распространяющийся на автомобили российского производства 2017 или 2018 года выпуска с ценником не более 1 450 000 рублей. Кроме того, в этом месяце можно сэкономить на покупке Skoda Octavia (до 155 000 р.), Yeti (до 240 000 р.), Rapid (до 102 000 р.), Superb (до 225 000 р.).