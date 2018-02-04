Первый экземпляр Rolls-Royce Phantom продали в 1,5 раза дороже розничной цены

Сегодня, 16:20

На аукционе первый экземпляр новой генерации Rolls-Royce Phantom удалось продать за 780 000 долларов (около 44 000 000 рублей). Примечательно, что в розницу такой автомобиль после запуска продаж будет обходиться менее чем в 500 000 долларов.

Аукцион, на котором пустили с молотка первый Rolls-Royce Phantom последнего поколения, проходил в рамках «Зимнего фестиваля вина» в Нейплсе, американский штат Флорида. Седан приобрела супружеская пара Джон и Бонни Мейсон из штата Огайо.

Супруги, помимо машины, получили от издания Robb Report возможность быть судьями на конкурсе «Автомобиль года», а также бутылку вина от Alpha Omega. Вырученные от продажи автомобиля средства передадут на благотворительные цели в фонд Naples Children Education Foundation.

Стоит напомнить, что премьера нового Rolls-Royce Phantom прошла летом минувшего года. Автомобиль построили на платформе «Архитектура роскоши», которую в будущем компания намерена применять на других моделях, включая свой первый внедорожник, известный сегодня как Project Cullinan.

Под капотом седана устанавливается 6,75-литровый битурбированный мотор с 12-ю цилиндрами, развивающий 571 лошадиную силу при 900 Нм. Новинка также получила полный привод и пневматическую адаптивную подвеску.