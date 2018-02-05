Пикап Ram 1500 получил люксовую версию Laramie Longhorn

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Автомобильный альянс Fiat-Chrysler в начале 2018 года на автосалоне в Детройте представил обновленный пикап Ram 1500 2019 модельного года, а спустя несколько недель грузовик получил новую версию. Речь идёт о варианте исполнения Laramie Longhorn, который превращает утилитарный грузовик в настоящий люксовый пикап.

Новый пикап Ram 1500 Laramie Longhorn, по словам разработчиков, имеет «бескомпромиссный уровень роскоши». От стандартного исполнения модели в плане внешности новый грузовик отличается особой решеткой радиатора, а также 20- или 22-дюймовыми дисками уникального дизайна. Кроме того, кузов автомобиля получил двухцветную отделку.

Наряду с этим стоит отметить, что по истине люксовые черты скрываются в салоне автомобиля. Ram 1500 Laramie Longhorn получил стильную отделку интерьера из премиальной кожи, которая нашла место как на сидениях, так и на центральной консоли. Кроме того, модель имеет стильные вставки из дорогих сортов дерева.

Пока не сообщается, какой мотор расположится под капотом Ram 1500 Laramie Longhorn. Стандартные пикапы оснащаются 3,6-литровыми моторами V6 мощностью в 305 лошадиных сил, а также более производительными HEMI V8 объёмом в 5,7 литра, мощность которых составляет 395 «лошадей». Стоимость Ram 1500 Laramie Longhorn будет озвучена позже.