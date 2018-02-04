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Citroen не планирует отказываться от хэтчбека C4

Вчера, 18:54

Компактный городской хэтчбек Citroen C4 последние четыре года не может показать высокий уровень продаж, а ситуацию не смогла спасти и кроссовая версия Citroen C4 Cactus. Наряду с этим французские разработчики не планируют отказываться от модели, по-прежнему считая её перспективной.

Линда Джексон, руководитель компании Citroen, во время общения с журналистами британского автомобильного журнала Auto Express отметила, что хэтчбек Citroen C4 не будет сниматься с производства и продаж. Наряду с этим сообщается, что модель в скором времени может стать «совершенно новым автомобилем».

Госпожа Джексон заявила, что Citroen C4 перестанет быть традиционным автомобилем, получив оригинальный и узнаваемый дизайн. Вместе с тем модель останется компактным автомобилем сегмента C. О судьбе кроссового Citroen C4 cactus пока нет никакой информации.

Стоит напомнить, что Citroen C4 был презентован в 2010 году, а уже в 2014 году модель перешла на производственное шасси Peugeot 308 и сменила поколение. На протяжении всего жизненного цикла автомобиль в плане продаж существенно проигрывал прямым конкурентам – Volkswagen Golf и Renault Clio. На данный момент детальной информации о новом хэтчбеке нет.


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