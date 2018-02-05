Hyundai выпустит бюджетную электрическую версию седана Solaris

Сегодня, 05:00

Компания Hyundai продолжает работать над электрическими технологиями и планирует в ближайшем будущем презентовать седан с электромотором. Примечательно, что основой для новинки послужит хорошо известный россиянам Hyundai Solaris.

Как пишет издание «ВладТайм», ссылаясь на зарубежные СМИ, компания Hyundai намерена начать продавать в Индии несколько недорогих электромобилей. Одним из них окажется «зелёная» модификация кроссовера Hyundai Kona. Помимо этого, компания предложит бюджетный седан на электротяге, прообразом которого станет Solaris. Новинка с нулевым уровнем выбросов получит название Hyundai Xcent.

Разработчики считают, что электрическое исполнение Kona не выйдет сделать достаточно доступным, чтобы оно смогло завоевать популярность на индийском рынке. В связи с этим было решено создать самый дешёвый электромобиль – Xcent.

Пока технические характеристики электрического седана сохраняются в секрете, однако эксперты считают, что новинку оснастят электродвигателем с отдачей приблизительно в 100 лошадиных сил. Запас хода модели составит около 250 километров. Отмечается, что премьера Hyundai Xcent намечена на следующий год.