VistaNews.ru


Hyundai выпустит бюджетную электрическую версию седана Solaris

Сегодня, 05:00

Компания Hyundai продолжает работать над электрическими технологиями и планирует в ближайшем будущем презентовать седан с электромотором. Примечательно, что основой для новинки послужит хорошо известный россиянам Hyundai Solaris.

Как пишет издание «ВладТайм», ссылаясь на зарубежные СМИ, компания Hyundai намерена начать продавать в Индии несколько недорогих электромобилей. Одним из них окажется «зелёная» модификация кроссовера Hyundai Kona. Помимо этого, компания предложит бюджетный седан на электротяге, прообразом которого станет Solaris. Новинка с нулевым уровнем выбросов получит название Hyundai Xcent.

Разработчики считают, что электрическое исполнение Kona не выйдет сделать достаточно доступным, чтобы оно смогло завоевать популярность на индийском рынке. В связи с этим было решено создать самый дешёвый электромобиль – Xcent.

Пока технические характеристики электрического седана сохраняются в секрете, однако эксперты считают, что новинку оснастят электродвигателем с отдачей приблизительно в 100 лошадиных сил. Запас хода модели составит около 250 километров. Отмечается, что премьера Hyundai Xcent намечена на следующий год.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.