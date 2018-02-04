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Обновленный KIA Cerato получит более производительную версию

Сегодня, 12:27

Корейская компания KIA планирует вывести на автомобильный рынок Соединённых Штатов спортивную версию стильного седана KIA Forte, который знаком российским клиентам под названием KIA Cerato. Не исключено, что в дальнейшем новинка дебютирует и на других мировых рынках.

Менеджер по планированию модельной линейки KIA Forte Деррек Ли во время беседы с представителями СМИ отметил, что обновленный лифтбэк KIA Forte в будущем может получить «более захватывающую» версию. Топ-менеджер уточнил, что актуальное поколение модели будет расширять линейку предлагаемых вариаций, среди которых найдётся место и «заряженной» версии. Господин Ли заявил, что бренд стремится выпускать больше особенных автомобилей.

Детали о новой версии KIA Forte пока не озвучиваются, но эксперты уверены, что модель получит дополнения, аналогичные Hyundai Elantra Sport и KIA Soul Turbo. Не исключено, что новинка будет иметь много общего с доступным на рынке Европы KIA Pro_Cee’d GT.

Напомним, что обновленный седан KIA Forte приводится в движение 2,0-литровым бензиновым мотором, который способен выдавать мощность в 147 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 179 Нм. В тандеме с мотором может работать МКПП или вариатор IVT.


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