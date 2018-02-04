Mercedes 500E и Lancia Thema 8.32 Роуэна Аткинсона продадут на торгах

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В рамках аукциона Race Retro Classic Car Sale, который пройдёт 23 февраля, владельца сменят два редких автомобиля из коллекции знаменитого актёра Роуэна Аткинсона. Так, с молотка пустят спортивный седан Mercedes-Benz 500 E и Lancia Thema.

Организаторы аукциона сообщают, что Аткинсон приобрёл подержанный Mercedes-Benz 500 E 1993 года выпуска, оснащённый 326-сильным мотором V8, три года назад. Любопытно, что актёру принадлежит ещё один такой автомобиль.

Продаваемый экземпляр примечателен тканево-кожаным салоном, тогда как большинство таких машин получили полностью кожаную отделку. На сегодняшний день Mercedes-Benz 500 E 1993 года проехал 80 500 километров.

Помимо этого, на торги выставят не менее ценную Lancia Thema 8.32 с двигателем от Ferrari. Цифры 8.32 обозначают не объём мотора, который равен 2,9 литрам, а количество цилиндров и клапанов. Мотор для данной модели был дефорсирован до 215 лошадиных сил с учётом переднего привода.

Автомобиль был выпущен в 1989 году и с 2011 года принадлежал Аткинскону. Lancia Thema приглянулась актёру велюровой обивкой салона. Пробег машины, к сожалению, не раскрывается, однако на регулярное техническое обслуживание было потрачено порядка 20 000 фунтов стерлингов. Актёр не стал пояснять, почему решил выставить на продажу столь редкие автомобили.