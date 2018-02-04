В сети появились фото интерьера нового кросс-универсала FAW Junpai CX65

Сегодня, 18:03

Китайская компания FAW в скором времени представит новый «внедорожный» универсал Junpai CX65. Примечательно, что автомобиль получил множество узлов и агрегатом от немецкого концерна Volkswagen.

Фотошпионы раскрыли внешний вид товарного FAW Junpai CX65 ещё полтора месяца назад, а сегодня в интернете появились первые фотографии интерьера. Концептуальный универсал презентовали публично в апреле прошлого года в рамках Шанхайского автосалона. Над дизайном экстерьера автомобиля работало ателье ItalDesign, которым владеет Volkswagen.

Судя по фото, салон серийного универсала выполнят в стилистике моделей от немецкой компании. По размерам новинка будет соотноситься с универсалом Volkswagen Golf и получит следующие габариты: 4596х1785х1525 мм при колёсной базе в 2 610 мм. Новый FAW Junpai CX65 также получит пластиковый внедорожный обвес с серебристыми накладками на бамперах и расширителями колёсных арок.

Переднеприводный универсал оснастят 113-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра или 1,0-литровым турбомотором с отдачей в 119 лошадиных сил. В паре с силовыми агрегатами будут работать 5- или 6-ступенчатая МКПП, 6- или 7-скоростная роботизированная трансмиссия. Продажи нового FAW Junpai CX65 стартуют весной нынешнего года.