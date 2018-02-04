В BMW опровергли данные о выпуске кабриолета на базе BMW X2

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Не так давно публиковалась информация о том, что BMW собирается предложить новый кабриолет на основе кроссовера X2. В настоящее время представители немецкой компании опровергли такие намерения.

Ранее иностранные автомобильные СМИ писали, что BMW готовит к выпуску новую модификацию BMW X2, которой предстоит конкурировать с Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet. Немало автоэкспертов со скепсисом отнеслись к данному заявлению, ведь сегодня такие автомобили пользуются невысоким спросом. Их продажи по всему миру не доходят до тысячи.

Недавно пресс-служба немецкого автопроизводителя BMW сообщила, что в его планы не входит выпуск BMW X2 в виде кабриолета и купе. Помимо этого, представители немецкой марки заявили, что модель не появится и в кузове пикап.

Стоит напомнить, что в конце минувшего года в интернете были опубликованы рендеры пикапа и кабриолета BMW X2, созданные известным независимым художником X-Tomi Design, из-за чего могли появиться слухи о выпуске подобных автомобилей.