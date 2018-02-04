VistaNews.ru


В BMW опровергли данные о выпуске кабриолета на базе BMW X2

Сегодня, 13:47

Не так давно публиковалась информация о том, что BMW собирается предложить новый кабриолет на основе кроссовера X2. В настоящее время представители немецкой компании опровергли такие намерения.

Ранее иностранные автомобильные СМИ писали, что BMW готовит к выпуску новую модификацию BMW X2, которой предстоит конкурировать с Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet. Немало автоэкспертов со скепсисом отнеслись к данному заявлению, ведь сегодня такие автомобили пользуются невысоким спросом. Их продажи по всему миру не доходят до тысячи.

Недавно пресс-служба немецкого автопроизводителя BMW сообщила, что в его планы не входит выпуск BMW X2 в виде кабриолета и купе. Помимо этого, представители немецкой марки заявили, что модель не появится и в кузове пикап.

 

Стоит напомнить, что в конце минувшего года в интернете были опубликованы рендеры пикапа и кабриолета BMW X2, созданные известным независимым художником X-Tomi Design, из-за чего могли появиться слухи о выпуске подобных автомобилей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.