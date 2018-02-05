Nissan X-Trail обзавёлся особой версией X-Tremer

Сегодня, 04:00

Руководство малазийского офиса компании Nissan Motor приняло решение начать продажи особого варианта исполнения семиместного кроссовера X-Trail. Отмечается, что новинку назвали X-Tremer.

Ожидается, что новый Nissan X-Trail X-Tremer можно будет приобрести исключительно в Малайзии. Пока представители компании не сообщали никаких данных о том, стоит ли ждать появления особого автомобиля на других рынках.

Специальная серия в отличие от стандартного кроссовера выполнена в двухцветном окрасе. Для кузова дизайнеры марки остановили выбор на оттенке Passion Red, тогда как крышу покрасили в чёрный цвет. Помимо этого, в чёрном выполнено большинство деталей аэродинамического обвеса. Новинка примечательна также 17-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками уникального дизайна и хромированной отделкой.

В салоне Nissan X-Trail X-Tremer использовалась дорогостоящая кожа Nappa. Эксклюзивный автомобиль предложат с передним приводом и мотором объёмом 2,0 литра, а также с 2,5-литровым двигателем и приводом на четыре колеса.