Volkswagen подписывает победителя Ле-мана на участие в покорении Пайкс-Пик

Вчера, 21:00

Французский профессиональный пилот Ромен Дюма сядет за руль спортивного электропрототипа Volkswagen для того, чтобы победить на Pikes Peak International Hill Climb. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Несколько месяцев назад представители концерна заявил о своих планах выставить полностью электрический гоночный автомобиль на старт марафона для покорения Пайкс-Пик. В этом марафоне преследовалась цель не только победить, но и поставить рекорд по прохождению расстояния для электромобилей в указанной гонке.

В итоге сообщается, что немцы предложили участвовать в этом Ромена Дюма, победителя марафона «24 часа Ле-Мана» 2016 года в команде Porsche. Также стоит назвать, что гонщик в прошлом году уже выигрывал на Пайкс-Пик и выигрывал четыре раза марафон на Нюрбургринге и в ралли «12 часов Себринга».