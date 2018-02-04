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Nissan стимулирует продажи своих машин в кредит

Сегодня, 06:00

Представители японского автомобилестроительной компании Nissan анонсировали ввод в действие программы автомобильного кредитования Nissan Finance. Спецусловия по кредиты доступны во всех автоцентрах марки к концу февраля нынешнего года.

В пресс-центре Nissan рассказали, что классический кредит «Простые числа» предусматривает возможность приобретения Nissan Almera, Nissan Terrano и Nissan Murano на 36 месяцев от 7%. Модели Nissan X-Trail и Nissan Qashqai предлагаются на 3 года в 8%.

Модели японской компании Nissan предлагаются в кредит с наименьшим платежом, выплачиваемом каждый месяц по схеме «Простые правила» от 4 000 рублей в зависимости от моделей. В рамках этой программы можно купить авто более топового класса или вариации и не сильно навредив своему бюджету. Также предоставляется возможность о снижении ежемесячного платежа.


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