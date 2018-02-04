Тюнеры поработали над Bentley Bentayga

Сегодня, 04:00

Знаменитое немецкое тюнинг-ателье Prior Design решило поработать над премиальным кроссовером Bentley Bentayga. Инженеры поработали не только над внешностью автомобиля, но и модернизировали технические параметры.

С внедрением пакета дополнений PDXR автомобилю дали название Bentley Bentayga by Prior Design. С новым именем модель снабдили более эффективным обвесом из углеродного волокна.

По словам конструкторов тюнинговой компании, это даст возможность значительно уменьшить сопротивляемость встречному потоку воздуха. Видоизменился также передний бампер и расширились колесные арки. Это повлияет на управляемость и скорость авто.

Технические изменения «заряженного» автомобиля не сообщаются, но стало известно о переменах в отводе выхлопных газов. Относительно салона стоит сказать, что он изменяет цвета в зависимости от желания клиента.