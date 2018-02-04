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Honda Odyssey стал самым практичным автомобилем

Сегодня, 05:00

Японский универсал Honda Odyssey получил статус наиболее практичного автомобиля современности. Как сообщают эксперты иностранных специализированных порталов, такое авто отлично подходит для семейных поездок и для самостоятельного пользования.

Этот универсал начали выпускать в 1994 году и по размерам он очень подходит для минивэна, получив достаточно просторный салон и багажник емкостью 800 литров. Обычно в салоне нового авто размещается три ряда кресел, рассчитанных на 7 людей. Автомобиль славится своим экономичным агрегатом.

Вторую позицию в списке практичных авто получил кроссовер Nissan Pathfinder, начало выпуска которого датируется 1985 годом. Тогда его не называли семейным авто, но с течением времени он таковым стал. Его оснастили достаточно вместительным багажником и просторным салоном.

ТОП-3 закрыл Subaru Outback. Под капот он получил дизельный мотор, считающийся единственным минусом. Позитивными качествами вступают повышенная проходимость и практичный салон.


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