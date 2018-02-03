Эксперты не рекомендуют покупать Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8 из-за проблем с ремонтом

Вчера, 20:00

Ряд экспертов, работающих в профильных СМИ, не советуют покупать модели Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8, так как в них могут возникнуть проблемы с ремонтом. По их словам, запчасти на эти машины стоят дорого, потому везти авто на СТО фактически нерентабельно.

Audi S6 выступает как хорошее авто, оснащенное полноприводным механизмом. Но при его приобретении рекомендуется рассмотреть состояние авто, если необходим ремонт деталей либо их замена, то стоит это осуществить, не откладывая в долгий ящик. При пробеге у модели может возникнуть большие проблемы с КПП.

Аналитики также советуют отказаться от покупки Chrysler 300C с пробегом. Главной проблемой авто стоит считать некачественную сборку ходовой части. Также возникают проблемы при работе тормозов.

Mazda RX-8 является очень презентабельным авто, которое пользуется спросом среди отечественных автолюбителей. Ее основной проблемой можно считать недолговечность мотора. После пробега 40 000 км, машина просто не заводится.