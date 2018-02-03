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Китайская копия Nissan Murano получила гибридный привод

Сегодня, 17:44

Автомобилестроители Nissan и Dongfeng вывели на дорожные тесты гибридный купеобразный внедорожник Venucia T90. Данный автомобиль можно назвать лицензионным клоном второго поколения Nissan Murano.

Исходя из информации, обнародованной журналистами профильных СМИ, новый внедорожник получил механизм Mild Hybrid, состоящий из турбодвигателя объемом 1,4 литра с отдачей 140 л.с и 48-вольтового стартер-генератора. Сообщается, что энергия, которая производится рекуперацией, обеспечивает питание бортовых электронных ассистентов машины на стоянках или при дорожных пробках. Также данный гибридный привод может осуществить перезапуск мотора в системе Старт-Стоп. Установка работает в паре с вариатором CVT.

В списке функций новинки появится система стабилизации, парктроник, шесть защитных подушек, LED-фары, мультимедийная установка с тачскрином размером 12,3 дюйма и другими.


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