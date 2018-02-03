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На тесты выкатили новый кросс-вэн Mitsubishi Delica

Сегодня, 16:00

Японский автопроизводитель Mitsubishi выкатил на тест-драйв новый кроссовый минивэн Mitsubishi Delica. Недавно в сети опубликовали шпионские фотографии нового авто.

Просмотрев выложенные фотоснимки, эксперты заключили, что новый M itsubishi Delica разработан в духе небольшого Mitsubishi Xpander, презентованный летом минувшего года. Новинку оснастили светодиодными фарами двух уровней, фирменной решеткой радиатора и большим передним бампером. Задние огни сохранили прежнее оформление.

Размеры нового Mitsubishi Delica достигают 4730X1795X1825 мм. Величина колесной базы равна 2 850 миллиметров. В моторный отсек новинка получила 170-сильный 2,2-литровый турбодизель. Какая КПП установлена в авто, пока неизвестно, но сообщается, что в машину внедрили полный привод S-AWC, перераспределяющий крутящий момент. Официально новинку презентуют к концу нынешнего года.


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