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Renault Kwid получил две спецверсии от комиксов Marvel

Сегодня, 14:56

Французский доступный кроссовер Renault Kwid вышел в двух версиях, оформленных в духе комиксов от Marvel. Автомобиль получил модификации Iron Man и Captain America.

Новые модели инженеры разработали на основе Renault Kwid Live For More Reloaded 2018. Такие машины снабдили хромированными вставками на решетках радиатора, спортивными наклейками на кузове, боковыми накладками, выполненными в серебристых оттенках, цветовыми акцентами на колесных дисках, изготовленных из легкосплавного материала. Обе вариации Renaul Kwid получили раскраску согласно своим героям и определенную символику.

В подкапотном пространстве кросс-хэтчбэков Renault Kwid, предназначенных для индийского рынка, разместились 0,8 и 1,-литровые моторы, генерирующие отдачу в 54 и 68 л.с. Они приводятся в действие МКПП или роботизированной КПП. Представят спецверсии 5 февраля текущего года. Продаваться обе модификации будут в Индии.


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