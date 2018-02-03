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Аналитики разработали перечень седанов до 600 000 рублей с АКПП

Сегодня, 12:37

Эксперты провели исследование рынка и итогом их деятельности стал рейтинг бюджетных седанов с АКПП. За основу брали суммы до 600 000 рублей.

На первом месте числится китайский FAW Oley с оригинальным дизайном и ценником в 491 000 рублей. Это авто получило 102-сильный мотор. Вторая позиция досталась Brilliance H230 стоимостью 529 900 рублей. Под капот еще один «китаец» получил 1,5-литровый 105-сильный агрегат. ТОП-3 закрывает Datsun on-Do. За самую топовую модификацию японского седана отдадут 592 000 рублей. Этот автомобиль снабдили двигателем производительностью 87 лошадиных сил.

Далее в перечне стоит выделить узбекские Ravon Bexia R3 и Ravon R4. За первый отдадут 549 000 рублей со 106-сильным агрегатом. Второй обойдется в 579 000 рублей и получил одну подушку безопасности, подогрев кресел, кондиционер и 563-литровый багажный отсек. ТОП-7 закрыли Ravon Gentra и LADA Granta.


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