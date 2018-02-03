Эксперты составили ТОП-10 самых дорогих автобрендов 2018 года

Сегодня, 06:20

Американские исследователи консалтинговой компании Brand Finance составили рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2018 года. ТОП-10 возглавил Mercedes-Benz с показателем 43 930 000 000 долларов.

В этом году Mercedes-Benz подорожал сразу на 24%, что и позволило ему занять лидерские позиции. Второе место в рейтинге принадлежит Toyota, стоимость которой упала на 6%, до 43 701 000 000 долларов. Тройку лидеров с приростом в 6%, до 41 790 000 долларов, замыкает BMW.

Следом идет Volkswagen, который в 2018 году подорожал на 35%, до 33 670 000 000 долларов. Пятое место досталось Mitsubishi Group, которая, несмотря на отрицательную динамику в 9%, оценивается в 25 280 000 долларов.

Далее идет Honda с приростом в 4%, до 22 132 000 000, и Nissan, который подешевел на 22%, до 19 376 000 000 долларов. С огромным приростом в 54%, до 19 055 000 000 долларов, восьмое место занял Porsche. Замыкают ТОП-10 Hyundai Group и Ford, стоимость которых упала на 24% и 23%, до 17 754 000 000 и 17 294 000 000 долларов.