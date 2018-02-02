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Кузов гиперкара Aston Martin Valkyrie покроют лунной пылью

Вчера, 22:00

Британская премиальная автомобилестроительная компания Aston Martin собирается окрасить свой гиперкар Aston Martin Valkyrie краской, содержащей лунную пыль. Об этом сообщает в социальной сети пользователь с ником Lamboghiniks, который заказал такое авто.

Настоящее имя клиента звучит как Крис Сингх и он является американцем. В его распоряжении находятся такие суперкары, как Pagani Huayra BC, Lamborghini Veneno, Koenigsegg Agera XS и другие. Обладатель рассекретил подробности грядущего авто.

Кузов гиперкара получит оттенок Karosserie Lunar Red, в состав которого войдет растертый мелко лунный камень. Сингх уже приобрел минерал и в обозримом будущем отдаст его инженерам Aston Martin, которые применят мелкую породу для создания внешности машины.

После того, как гиперкар будет готов, британские разработчики вместе с владельцем авто расскажут о деталях постройки эксклюзивного авто. Дебют серийной версии Aston Martin Valkyrie пройдет в 2019 году.


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