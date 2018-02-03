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Новый хэтчбэк KIA Rio появится на рынке летом 2018 года

Сегодня, 05:00

Южнокорейская машиностроительная компания KIA готовится представить новый хэтчбэк KIA Rio. На китайском авторынке новинка появится летом текущего года под наименованием KIA K2S.

Отныне KIA K2S предложат в трех версиях: седан KIA K2, кроссовая модификация KIA KX Cross и хэтчбэк KIA K2S. Новинка отличается от седана только лишь типом кузова. Размеры нового хэтчбэка KIA Rio составят 4200X1720X1460 мм, а величина колесной базы достигает 2 600 миллиметров.

Внешнее оформление передней половины модели полностью идентично седану, а задняя часть исполнена в духе KIA KX Cross без вседорожного обвеса из пластика и двойных выхлопных патрубков.

В моторном отсеке хэтчбэка KIA Rio разместился 1,4-литровый 107-сильный бензиновый агрегат. Он функционирует в тандеме с 6-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП. Позже выйдет вариант с мотором объемом 1,6 литра с отдачей 123 «лошадки».


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