Российские продажи Maserati в 2017 году выросли в 8 раз

Сегодня, 18:00

Продажи новых автомобилей итальянского бренда Maserati в РФ 2017 году составили 382 единицы. Этот результат в 7,8 раза выше показателей годичной давности.

Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ». По мнению экспертов, такое резкое повышение уровня реализации машин обусловлено продажами кроссовера Maserati Levante, вышедшего на рынок в конце 2016 года. Эта модель занимает 90% от общего объема продаж марки (345 экземпляров). На втором месте числится Maserati Ghibli (23 штуки). Третье место досталось Maserati Quattroporte (14 ед.).

Больше 60% машин итальянского премиального бренда дилеры сбыли в Москве (199 шт.). В Подмосковье данный уровень достиг 44 авто. Еще 27 машин приобрели петербуржцы. В Свердловскую область доставили 13 авто, а в Краснодарский край - 12. В Ростовскую область и Татарстан привезли 5 транспортных средств. В Пензенской, Калининградской и Владимирской области куплено по 4 автомобиля Maserati.