Lexus подготовил спецпредложения для российских клиентов в феврале

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Премиальная японская марка Lexus запускает в России спецпредложения на покупку всей линейки SUV и бизнес-седана ES. Воспользоваться особыми условиями клиенты могут с 1 по 28 февраля нынешнего года.

Акция действует только на машины 2017 года выпуска, отметили представители компании. При использовании схемы Lexus Trade-in выгода при покупке LX в любом варианте исполнения составит 300 000 рублей. При обмене старого авто на модели Lexus ES 200, ES 250 и GX 460 потребитель может рассчитывать на скидку в 200 000 рублей. Кроссовер RX обойдётся дешевле на 150 000, а NX - на 100 000 рублей.

Помимо этого, в феврале Lexus предлагает новую кредитную программу со ставкой в 10,9% и первоначальным взносом не менее 20%. Вместе с тем клиентам бренда, приобретающим внедорожники Lexus GX и LX, седаны LS и купе LC, предоставляется бесплатное подключение к программе «Помощь на дорогах», рассчитанной на три года.

Стоит напомнить, что за минувший год Lexus продал в России 23 693 автомобиля, что на 2% меньше результата за 2016 год. В целом на рынке доля марки составляет 1,5%, в сегменте премиальных моделей - 16,3% (+0,2%). В своём классе бренд занимает третью строчку по популярности среди россиян.