Дилер ПАО «АвтоВАЗ» сообщил о появлении обновлённой LADA Granta

Сегодня, 03:00

ГК «Кан Авто», являющаяся одним из крупнейших дилеров ПАО «АвтоВАЗ», рассказала о выходе рестайлинговой LADA Granta. По словам дилера, самый популярный и доступный автомобиль в модельном ряду бренда предложат в новом типе кузова.

Как сообщил Вадим Максимов, вице-президент по корпоративному управлению группы компаний «Кан Авто», обновлённая LADA Granta будет продаваться в виде хэтчбека, седана и универсала. Он добавил, что качество продукции компании «АвтоВАЗ» значительно выросло в последнее время.

«За последние два-три года бренд LADA сделал титанический скачок: с вводом новых двух моделей – Vesta и X-Ray – мы имеем качество не хуже, чем у ближайших иностранных марок-конкурентов», – подчеркнул господин Максимов.

Наряду с этим представители компании «АвтоВАЗ» отрицают данные касательно обновления модели LADA Granta. Они просят поклонников бренда подождать мотор-шоу в Москве, где российский автопроизводитель поделится планами на будущее.

По мнению автоэкспертов, Granta может стать одной из новинок, которые продемонстрируют в Москве в августе. Предположительно некоторые данные о грядущем автомобиле компания рассекретит уже в этом месяце. Модель новой генерации, скорее всего, построят на шасси от альянса Renault-Nissan, однако на конвейер она встанет не ранее 2021 года.