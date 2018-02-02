«АвтоВАЗ» открыл новый дилер-центр LADA в Белоруссии

Сегодня, 16:25

В городе Гомель (Белоруссия) открылся новый дилер-центр LADA. Автосалон был создан по последним стандартам бренда: сервисное обслуживание и визуализация пространства находятся на высоком уровне.

Шоу-рум нового дилер-центра «АвтоВАЗ» занимает площадь в 400 кв. м. Здесь всегда будут представлены восемь моделей LADA. Сервисный отдел занимает 680 кв. м., в нем находится 15 постов с передовым оборудованием и квалифицированными сотрудниками, которые учились в LADA Academy.

Возле нового центра LADA в Белоруссии установили парковку, в зоне ожидания – детский уголок, а также Wi-Fi. Клиенты могут получить весь спектр услуг по продаже, гарантии, обслуживанию. Здесь также можно приобрести оригинальные детали авто и аксессуары. Автопроизводитель «АвтоВАЗ» принял решение построить новый дилерский центр в Белоруссии, так как машины LADA занимают 3-е место в стране, а также компании здесь принадлежит 11% авторынка.