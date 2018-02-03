В США обнаружен самодельный автомобиль, созданный из 17 машин

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В США найден необычный автомобиль, сконструированный собственными руками. Он подобен сразу нескольким машинам, так как при его разработке применялись комплектующие от 17 различных авто.

Существует вероятность, что инженер трудился на автосвалке либо в магазине автомобильных компонентов. Этим можно объяснить наличие у автора проекта деталей от нескольких автомобилей. Теперь же автолюбитель выставил свое творение на продажу за 25 000 долларов. В документации данное авто известно, как Chevrolet 1939, но от данной модели машина получила только капот, крылья и радиаторную решетку. 5,7-литровый мотор на 8 цилиндров взят у грузовика GMC 1985 года выпуска, а АКПП энтузиаст позаимствовал от Chevrolet 1982.

Дальше стоит отметить задние кили от Cadillac 1961 и крышку багажного отсека от Cadillac Seville 1985. Большинство компонентов салона позаимствовали от Ford Thunderbird 1984, а вот панель управления и электрооборудование взяли от Oldsmobile 1985. Кресла в салоне взяты с Pontiac Freebird 1984. Оптика дальнего света и поворотники разработаны специально для указанного авто.