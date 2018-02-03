Jeep выпустит новый внедорожник в версиях Commander и Grand Commander

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Автопроизводитель Jeep ранее уже показывал внешний вид нового кроссовера Grand Commander. Компания рассказала о комплектациях для Китая: будут представлены всего две версии.

Новый внедорожник Jeep был разработан специально для китайского авторынка. Производитель предложит всего две версии новинки: в семиместном и пятиместном исполнении. Версия на пять мест получила название Commander. Размеры внедорожника следующие: длина – 4 873, ширина – 1 892, высота – 1 738 мм, база колес – 1 738 мм.

Версия на семь мест получила приставку в названии Grand. Моторная линейка нового кроссовера Jeep Grand Commander включает в себя всего два двухлитровых мотора, которые генерируют 234 и 265 л.с. Компания уточнила, что позднее на китайский авторынок выйдет версия с гибридным силовым агрегатом.

Семиместный Jeep Grand Commander получил уникальную полноприводную систему, которая имеет несколько режимов езды. Вначале будет доступна только автоматическая КПП на девять скоростей, однако производитель расширит линейку коробок. Официальная презентация ожидается во время автошоу в Пекине уже в ближайшее время. Специалисты считают, что модель Jeep Grand Commander начнут продавать в Китае уже во втором квартале текущего года.