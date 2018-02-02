Audi выпустила 705-сильный универсал RS6 Avant

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Автопроизводитель Audi разработал лимитированную версию Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition. Универсал получил силовую установку, которая генерирует до 705 лошадиных сил.

Лимитированный Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition окрасили в синий цвет. Специалисты считают, что это является отсылкой к первой «заряженной» версии универсала – Audi RS2, выпущенной в 1994 году. Ходовые огни уникального универсала были затемнены, выхлопная система получила титановое исполнение, а колеса оснастили чёрными дисками на 21 дюйм.

В салоне Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition присутствуют элементы углепластика и алькантры, кроме того, модель обита кожей. Синие декоративные вставки свидетельствуют о лимитированной версии, однако их можно заменить на черные при желании.

Двигатель универсала RS6 Avant Performance Nogaro Edition был форсирован с помощью тюнинга от ABT Sportsline. В результате твин-турбо мотор генерирует до 705 лошадиных сил. Компания намерена выпустить всего 150 уникальных моделей. Новинка в Германии доступна по цене от 124 200 евро.