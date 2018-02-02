«АвтоВАЗ» вновь реализует LADA по программе Trade-In

Вчера, 20:00

Согласно данным российских изданий, компания «АвтоВАЗ» вновь предлагает приобрести автомобили бренда LADA, получив выгоду от участия в программе Trade-In. Отмечается, что в рамках программы можно получить скидку на сумму от 20 000 до 30 000 рублей.

Согласно данным российских СМИ, которые ссылаются на пресс-службу компании «АвтоВАЗ», с 1 февраля 2018 года автомобили бренда LADA вновь поучаствуют в программе обновления автопарка, а клиентам будет предложено сдавать автомобили по Trade-In. Разработчики уточнили, что пока в программу скидок не включены модели LADA Vesta, LADA Priora и LADA XRay.

Так, покупатели нового седана LADA Granta, который является самой популярной моделью бренда в России, смогут сдать подержанный автомобиль по программе Trade-In, получив скидку в 20 000 рублей. В итоге стоимость модели в базовом исполнении составит 379 900 рублей. Кроме того, программа распространяется и на внедорожник LADA 4X4.

Стоит напомнить, что ранее «АвтоВАЗ» участвовал в государственной программе обновления автопарка, но сейчас компания планирует компенсировать стоимость принятых по Trade-In автомобилей за свой счёт. В среднем выгода может составить от 20 000 до 30 000 рублей в зависимости от выбранной модели.