Nissan представит в Чикаго концепт-кар на гусеничном ходу 370Zki

Вчера, 23:00

Японская компания Nissan в рамках автосалона в Чикаго, который начнет свою работу уже в феврале нынешнего года, представит необычный концепт. Новинка получила название Nissan 370Zki и представляет собой стильное спортивное купе на гусеничном ходу.

Японский бренд Nissan на своих страницах в социальных сетях опубликовал свежее тизерное видео, посвященное новому концепту Nissan 370Zki. Примечательно, что сам автомобиль не показан на видео, но можно увидеть его след, оставленный на снегу гусеничными траками. Эксперты уверены, что разработчики представят американской публике причудливое спортивное купе на гусеничном ходу.

Отмечается, что новый концепт Nissan 370Zki будет создан в единственном экземпляре, а для установки траков необходимо расширение колёсных арок и полная перенастройка подвески и шасси автомобиля.

Стоит напомнить, что в минувшем году компания Nissan представила концептуальный кроссовер на гусеницах, который получил название Nissan Rogue Trail Warrior Project. На крыше модели появились дополнительные осветители, а кузов получил камуфляжный окрас. Под капотом модели скрывался 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью в 170 лошадиных сил. Ожидается, что купе Nissan 370Zki получит аналогичные дополнения.