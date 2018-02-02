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Nissan запустила в России онлайн-продажи автомобилей

Сегодня, 13:38

Японская автомобилестроительная компания Nissan начала в РФ интернет-продажи своих автомобилей с помощью сайтов официальных дилерских центров. Об этом сообщают в пресс-центре автопроизводителя.

Покупатель при помощи нескольких кликов выбирает модель, сравнивает ряд вариантов исполнения и заказывает авто с помощью VIN-кода на складе автоцентра. Он может внести частичную либо полную оплату за авто через интернет, а затем забрать его в автосалоне.

Первым автоцентром, запустившим онлайн-продажи, выступает новосибирский дилер «Эксперт НСК». В обозримом будущем Nissan намерен увеличить такую функцию и в других городах.

Еще 11 автоцентров еще в процессе соединения к онлайн-продажам. В скором времени к системе подключат все автосалоны марки. В скором времени Nissan расширит ассортимент продукции и предоставляемых услуг через интернет. Клиентам будет доступна возможность купить онлайн сервисные услуги и принадлежности для авто японского бренда.


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