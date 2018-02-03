Пикапы SsangYong Rexton Sports расходятся "как горячие пирожки"

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Новый корейский пикап SsangYong Rexton Sports, разработанный на платформе внедорожника SsangYong G4 Rexton, пользуется обширной востребованностью. Всего за три недели дилеры в Южной Корее оформили больше 9 000 заказов на новый автомобиль.

Под капот новый пикап получил 2,2-литровый турбированный дизельный агрегат с отдачей 187 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП Aisin с задним и полным приводом с опцией блокировки дифференциала. Габариты SsangYong Rexton Sports достигают 5095X1950X1840 мм, а длина колесной базы равна 3 100 миллиметров.

Базовая версия пикапа обойдется в 23 200 000 вон. В его списке функций числится противозаносная система, ассистент спуска-подъема, девять эйрбэгов, 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала, светодиодные ходовые огни, кондиционер, внешние зеркала с электрорегулировками и аудиосистема. За топовый вариант пикапа придется выложить 30 900 000 вон. В его оснащение попадут кожаная отделка салона, вентиляция сидений водителя и переднего пассажира, фирменный мультимедийный центр с 9,2-дюймовым сенсорным дисплеем и контроль за выходом из полосы движения.