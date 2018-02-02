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Новый кроссовер Nissan Qashqai приедет в РФ в 2018 году

Сегодня, 15:15

Японский автопроизводитель Nissan выведет в 2018 году на российский рынок новый кроссовер Nissan Qashqai. Об этом информирует пресс-центр российского филиала Nissan.

Точные сроки выхода новинки пока держатся в секрете. Также тайной являются цены и версии, ориентированные на российского потребителя.

В Центральной Европе автолюбители уже имеют возможность покупать новый Nissan Qashqai. Стоит отметить, что в результате обновления новинка получила более обширный перечень защитных систем, улучшенное качество обшивки салона, улучшились ходовые параметры модели и поменялось внешнее оформление новинки.

В РФ Nissan Qashqai производится на петербургском предприятии марки. Здесь же начнется сборка и обновленного авто. Новый кроссовер Nissan Qashqai автолюбители увидели на автосалоне в Женеве весной 2017 года.


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