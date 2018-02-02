УАЗ "Пикап" стал самой востребованной моделью в своем сегменте

Сегодня, 17:04

В минувшем году отечественные автолюбители купили 10 400 новых пикапов, что на 8,9% больше результатов годичной давности. Такую информацию распространили штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Первенство по уровню продаж в своем сегменте завоевал российский УАЗ «Пикап», который разошелся тиражом в 3750 экземпляров, что на 15,6% выше показателей 2016 года. Под капот данный пикап получил бензиновый агрегат объемом 2,7 л с отдачей 135 «лошадок». Он работает в паре с 5-скоростной МКПП и полным приводом. За пикап придется выложить от 699 000 рублей.

Как отмечают аналитики, указанная модель от «УАЗ» в первый раз на российском авторынке стала лидером. Последние четыре года на лидерских позициях фигурировал «японец» Toyota Hilux (3495 единиц, +4,8%). ТОП-3 закрывает Mitsubishi L200 (1642 штуки, +8,2%).