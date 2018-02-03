Обновленный внедорожник Chevrolet Tahoe добрался до России

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На российском автомобильном рынке стартовали продажи рестайлинговой версии внедорожника Chevrolet Tahoe. Соответствующая информация появилась в некоторых российских изданиях.

От предшественника обновлённый американский автомобиль отличается не только косметическими доработками во внешности, но и пересмотренной технической «начинкой». Новый Chevrolet Tahoe по-прежнему оснащается 6,2-литровым V-образным двигателем с восемью цилиндрами, однако производительность мотора выросла до 426 лошадиных сил. Напомним, до модернизации силовой агрегат выдавал 409 «лошадей».

Кроме того, на смену прежней 6-ступенчатой трансмиссия пришла новая коробка передач на восемь скоростей. Инженеры американской компании Chevrolet также поработали над подвеской внедорожника, что позволило повысить его проходимость.

В салоне обновлённого Chevrolet Tahoe нашла место полностью цифровая панель приборов, позаимствованная у спортивного купе Camaro. Помимо этого, одна из комплектаций новинки сменила название: вместо LT теперь продаётся модификация Premier. Автомобиль уже предлагается в официальных дилерских центрах Chevrolet, расположенных в Краснодарском крае.